Gemeente roept op om niet langer zomaar Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Kraainem Doorbraak in dubbele moord Kraainem? “Nieuwe stukken toegevoegd aan dossier”

Pierre D., de 50-jarige verdachte van de dubbele moord in Kraainem, blijft nog zeker een week in de cel. De man ontkent nog steeds elke betrokkenheid en vraagt dan ook de vrijlating. Omdat er nieuwe stukken zijn opgedoken in het dossier werd de zitting voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling uitgesteld naar volgende week donderdag.

28 april