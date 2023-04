GC de Lijsterbes zondag het decor van piraten

Tussenper­soon bij dubbele huurmoord blijft in cel

Vincent L., een van de verdachten in het onderzoek naar de moord op Magali W. (46) en haar 17-jarige dochter Coline op 24 maart in Kraainem, blijft in de cel. De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd. In het dossier zitten drie mannen in de cel, van wie er één bekentenissen heeft afgelegd.