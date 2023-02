GC de Lijsterbes opent nieuwe polyvalente zaal: “Ideaal voor iets kleinere voorstellingen en activiteiten”

“We beschikten voordien alleen over onze theaterzaal, maar die is voor sommige activiteiten en voorstellingen te groot”, weet Veerle Colle, medewerker communicatie en administratie bij de Lijsterbes. “Daarom hebben we onze oude loods, die vooral als opbergruimte gebruikt werd, omgetoverd tot een nieuwe polyvalente zaal. Daarin kunnen vijftig mensen zitten of tachtig staan. De zaal is vooral bedoeld voor interactieve voorstellingen of workshops, die we voordien op het podium in de theaterzaal organiseerden. Ook verenigingen kunnen de polyvalente zaal voortaan huren.”