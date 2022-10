Energiedossier. 19 graden in openbare gebouwen, minder straatverlichting tijdens de week en uitkijken naar geothermische energiebronnen: zo wapent Kraainem zich tegen de energiecrisis

“Om te besparen zal de temperatuur in de publieke gebouwen teruggedraaid worden naar 19 graden”, legt Waucquez uit. “Maar dat wordt wel verfijnd. Zo maken we het onderscheid tussen gebouwen waar weinig fysieke activiteit plaatsvindt, en waar dat wel het geval is. In de sporthal, waar wel wat bewogen wordt, zullen we de temperatuur waarschijnlijk nog wat lager leggen. Maar in kantoorgebouwen blijven we wel verwarmen tot 19 graden. Vorig jaar was er geen beperking. In sommige gebouwen was het toen 23 graden, dat gaat nu wel anders zijn.”

“Voorts zullen we ook ons verbruik monitoren. De gemeente beschikt immers over gebouwen met verschillende configuraties. Sommige gebouwen zijn goed geïsoleerd, anderen niet. Uit die resultaten zullen we beslissen welke maatregelen we op dat gebied moeten nemen. We onderzoeken momenteel ook of we kunnen overschakelen naar nieuwe energiebronnen, geothermische energie bijvoorbeeld.” Die manier van energiewinst bestaat uit een buizensysteem dat gebouwen verwarmd met aardwarmte. “Dat is twee keer zo efficiënt als een klassiek luchtsysteem. Maar daarvoor moeten er boringen uitgevoerd worden. Voorlopig is nog niet duidelijk of en wanneer we daarmee zullen starten.”

Kerstverlichting

“Inwoners in onze gemeente krijgen een subsidie wanneer ze asbest laten verwijderen”, zegt de burgemeester. “We denken erover na om daar eventueel ook een subsidie voor isolatie aan te koppelen. Op die manier vangen we twee vliegen in een klap: en er is minder asbest, en de huizen van onze inwoners zijn beter geïsoleerd. Langs de andere kant moet het voor de gemeente ook betaalbaar blijven. Die piste zijn we momenteel aan het bekijken. Waarschijnlijk zal die beslissing nog even op zich laten wachten.”

“Ook de openbare verlichting zal gedoofd worden tijdens de week, tussen 23 uur en 5 uur ‘s morgens. Tijdens het weekend en feestdagen blijft het licht wel branden. Voor de kerstmarkt hebben we nog niets vastgelegd. We willen de mensen ook niet te veel afnemen, het kerstgebeuren is een mooi moment om elkaar te ontmoeten. En het verbruik van kerstverlichting ligt veel lager dan bij de gewone straatverlichting. Maar het is wel mogelijk dat we een beetje zullen moeten inperken, door de verlichting enkel op drukbezochte plekken te hangen of minder verlichting in het algemeen. Daarover zijn we nog aan het overleggen”, besluit de burgemeester.

