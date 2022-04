Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Laken 46e editie van Brosella biedt indicatie­ve prijs aan

De 46ste editie van het Brosella Festival vindt plaats van 1 tot 3 juli in het Ossegempark in Laken. Het festival wil een forum bieden aan alle soorten jazz en ‘urban etno’. Op drie podia staan zo’n 18 concerten op het programma. Vrijdag 1 juli staat in het teken van 100 jaar Toots Thielemans (1922-2016), wat dit jaar uitgebreid gevierd wordt in Brussel.

29 maart