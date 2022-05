E40 krijgt nieuwe laag asfalt in Kraainem en dat zorgt voor hinder

Van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 6 uur wordt dan weer een nieuwe laag asfalt aangelegd over de volledige breedte van de E40 richting Luik tussen de grens van het Brussels gewest en de brug over de Woluwelaan, goed voor een afstand van 1.300 meter. De werken worden in twee fases uitgevoerd zodat er steeds één rijstrook beschikbaar is. Tijdens fase 1, van vrijdag- tot zaterdagavond, blijven de rechter rijstrook en de afrit Kraainem open. Van zaterdagavond tot maandagochtend is de afrit dicht en moet het verkeer over het uiterst linkse rijvak. De omleiding loopt via het complex Sterrebeek.