Derde verdachte in dossier rond dubbele moord blijft in cel: “Raadkamer uitgesteld”

Pierre D. is de ex-partner en stiefvader van de twee slachtoffers, en Beby N. is een 39-jarige man van Congolese nationaliteit uit Brussel, die ervan verdacht wordt dat hij de slachtoffers ombracht in opdracht van D. De twee slachtoffers werden op 24 maart dood aangetroffen in de woning in Kraainem waar ze samenwoonden met P. Magali W. en Pierre D. vormden jarenlang een koppel, maar die relatie liep op de klippen. Het was D. zelf die die avond de hulpdiensten verwittigde toen hij in de inkomhal een bloedplas ontdekte. De hulpdiensten troffen vervolgens de lichamen van de twee slachtoffers aan. Beiden waren met verschillende messteken om het leven gebracht. De gsm’s van beide slachtoffers waren verdwenen, net als de wagen van Magali W., maar verder zouden er geen aanwijzingen geweest zijn dat het om een inbraak ging. Pierre D. werd al kort na de ontdekking van de dubbele moord in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst, maar ontkende toen dat hij iets met de feiten te maken heeft. Volgens Pierre D. had hij die nacht doorgebracht bij een vriend in Etterbeek. Die vriend heeft dat ook al in twee verhoren bevestigd. Begin mei werd D. door de kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten maar vorige week vrijdag werd de man opnieuw opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst, samen met Beby N.