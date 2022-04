Agent in burger betrapt inbrekers: collega’s kunnen twee daders vatten, derde nog op de vlucht

Het was een agent in burger van de naburige Brusselse politiezone Montgomery die maandag rond het middaguur zag hoe drie mannen uit een voortuin van een woning in de Grasmussenlaan in Kraainem sprongen. Het alarm van de woning ging ook af, waardoor de agent wist wat er gaande was. Hij zette meteen de achtervolging in en verwittigde ondertussen zijn collega’s, die snel ter plaatse waren. Uiteindelijk konden twee van de drie verdachten worden gevat. Er werd nog een politiehelikopter ingezet, maar de derde inbreker kon nog niet opgepakt worden.