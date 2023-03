22 nieuwe laadpalen op komst dit jaar in Kraainem

De 22 nieuwe laadpalen die dit jaar geïnstalleerd worden, komen onder meer in de Jozef van Hovestraat, Kasteelweg en de Vredeplaats. Ook op twee plekken in de Koningin Astridlaan, in de Jules Adanstraat en Lijsterbessenbomenlaan worden nieuwe exemplaren aangebracht. Ten slotte volgen ook de Steenweg op Zaventem en de Patronaatstraat.

Laden in de gemeente is niet gratis. De kost om je elektrische auto op te laden hangt af van de marktprijs van Total Energies. Zij verkregen in 2022 de concessie voor de installatie van laadpalen in de gemeente. Na plaatsing, die twee jaar mag duren, mogen ze de laadpalen voor maximum 12 jaar uitbaten.

Aanvraag

Als burger kan je in de gemeente een publieke laadpaal aanvragen als je zelf geen plaats hebt, en een bestaand publiek laadstation verder dan 250 meter wandelafstand van je woning verwijderd ligt. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet je beschikken over een volledig elektrische wagen. Hybrides tellen niet. Auto’s die niet behoren tot de categorieën ‘personenwagen’ of ‘lichte vracht’ komen eveneens niet in aanmerking.

In het loket zal gevraagd worden hiervan een bewijs te leveren. De aanvraag gebeurt via het loket ‘Paal volgt Wagen’. Ook ondernemingen en taxi- en deelwagenbedrijven kunnen via deze weg aanvragen indienen. In de goedkeuringsprocedure wordt er nagegaan of de aanvraag verenigbaar is met de geldende parkeerregels in Kraainem.

Als de aanvraag van alle voorwaarden voldoet, zal een plaatsingsopdracht gegeven worden aan de laadpaalexploitant Total Energies. Die zal samen met de gemeente en Fluvius een locatie zoeken voor de plaatsing van de laadpaal. Voorts laat burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem Unie) ook nog weten dat de gemeente het ‘Lokaal energie- en klimaatpact’ heeft ondertekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.