1,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Kraainem raakten jullie het meest in 2022: van de dubbele moord op ex en stiefdochter tot een thaiboksclub die niet meer welkom is in sporthal

KraainemMeer dan anderhalf miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Kraainem het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van de moord op Coline G. (17) en haar mama Magali W. (46) tot thaiboksclub Thaigo Muay Thai die volgens het schepencollege te geweldadig is. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat alle inwoners van Kraainem en ver daarbuiten dit jaar raakte was dat van 17-jarige Coline G. en haar mama Magali W. (46). Zij werden in april vermoord in hun eigen woning. De tiener werd teruggevonden met overgesneden keel, de moeder met steekwonden in de nek. Beiden werden vooraf verdoofd. Pierre D., ex-partner van Magali en stiefvader van Coline, werd kort na de ontdekking van de dubbele moord in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst. De man bleef echter alle betrokkenheid ontkennen en werd enkele weken later weer vrijgelaten.

HERBEKIJK. Vrouw (46) en dochter (17) gedood in Kraainem

Enkele maanden later kwam de zaak in een stroomversnelling aan de hand van een gevonden haartje. Pierre D. werd opnieuw opgepakt, samen met een andere man. Iets later werd nog een derde verdachte opgepakt. Maandenlang ontkenden zij alle betrokkenheid bij de dubbele moord, maar enkele weken geleden ging D. uiteindelijk toch over tot bekentenissen.

Een van de rechercheurs die alles op alles zette om de zaak op te lossen was korpschef Luc Breydels. Hij nam in oktober na 37 jaar afscheid van de politie. Hij begon ooit als agent in Schaarbeek en eindigt zijn carrière als korpschef van de politiezone Wokra (Wezembeek-Oppem en Kraainem). De dubbele moord was het zwaarste feit uit zijn carrière als korpschef en vormde meteen ook het eindpunt.

Meer over de dubbele moord in Kraainem vind je in ons dossier.

korpsschef Luc Breydels © Marc Baert

Dit jaar kwamen in ons land verschillende kinderdagverblijven in opspraak, zo ook in Kraainem. Begin december moest crèche Babilou in de Jules Adantstraat verplicht de deuren sluiten. Het agentschap Opgroeien schorste hun vergunning omdat er “ernstige bezorgdheid over de pedagogische kwaliteit van de opvang was”. Door de sluiting stonden ruim 60 kindjes plots op straat. Enkele ouders startten daarom een petitie op. “We hebben het volste vertrouwen in de kinderverzorgsters”, vertelden ze.

Kinderdagverblijf Babilou in de Jules Adantstraat in Kraainem moet twee maanden sluiten na een klacht. © Dieter Nijs

Niet meer welkom

Nog geen jaar bestond Thaigo Muay Thai toen de gemeente in mei besliste dat de thaiboksclub geen toekomst meer heeft in de gemeentelijke sporthal in de Patronaatstraat. De reden was opvallend: de gemeente vindt de sport té gewelddadig, al speelden er ook wel andere factoren mee. Oprichter Tigaut Geyns (28) zat met de handen in het haar.

Enkele maanden later vond Tigaut dan toch een oplossing voor het nieuwe seizoen. Hij vond onderdak voor zijn club in de sporthal van Moorsel. “Gelukkig denkt men elders anders over onze sport”, klonk het.

Waar er in Kraainem geen plaats was voor een thaiboksclub, was dat er wel voor een opvanghuis voor moeders en kinderen in nood. Het beschermde klooster Visitatie in de Hebronlaan kreeg hierdoor een nieuwe bestemming. Dat beslisten de zusters samen met hun oversten van de congregatie in Frankrijk en het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Het klooster sloot door onder meer de leeftijd en de broze gezondheid van de zusters.

klooster in Kraainem © Marc Baert

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

