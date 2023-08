Zwemverbod in zone voor baantjeszwemmers blijft voorlopig van kracht

Een captatie- en zwemverbod in het kanaal Bossuit-Kortrijk blijft van kracht. Een laatste staalname blijft op cyanobacteriën of blauwalgengroei wijzen, nu in Zwevegem. Dat is dus niet in de buurt van de zone voor baantjeszwemmers aan de Abdijkaai in Kortrijk. “Maar het kanaal wordt als één geheel gezien”, verduidelijkt Kortrijks schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester).