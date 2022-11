Zwartwerkers lopen tegen de lamp tijdens controles in eetzaken

Heule Derde cannabis­plan­ta­ge in een week tijd ontdekt, deze keer na brandje in voormalig garagebe­drijf: “We hebben nooit iets geroken”

Langs de Kortrijkstaat in Heule is vrijdag na een brand een grote cannabisplantage ontdekt, de derde al deze week in Zuid-West-Vlaanderen. De kweekplaats was ondergebracht in een voormalig garagebedrijf en strekte zich uit over drie verdiepingen. Vermoed wordt, dat enkele verdachten de benen namen toen de brand uitbrak. De politie onderzoekt nu of er een link is met de plantages die eerder deze week werden ontdekt in Moorsele en Roeselare.

25 november