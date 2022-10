Zwarte Pieten blijven pekzwart in Kortrijk: “We geven niet toe aan woke gedoe en laten ons geen schuldgevoel aanpraten”

Kortrijk IN BEELD. Zussen Charlotte en Céline winnen Commerce Design Award voor prachtig geheel van concept store Boutique met schoon­heids­sa­lon Kiki en eventloca­tie Maison Parazaar

We schreven het eerder al: er duiken in Kortrijk soms nieuwe handelszaken op die je alleen in een grootstad denkt aan te treffen. Dat hebben ze ook bij Commerce Design Award fits. De winnaar van deze wedstrijd van de stad en Designregio Kortrijk is Boutique van de zussen Charlotte (30) en Céline Vanfleteren (27). Er was dinsdagavond een feestelijke awardshow in de Budafabriek.

26 oktober