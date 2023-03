Zware neerslag en bewolking in Kortrijk vanochtend

ASSISEN. Verdedi­ging vraagt vrijspraak voor Sacha Brunessaux (23): “Hij schoot het slachtof­fer dood uit wettige zelfverde­di­ging”

“Sacha Brunessaux is niet schuldig en moet vrijuit gaan.” Dat is de stelling van de verdediging op het assisenproces rond de fatale drugsdeal in Roeselare. Advocaat Johan Platteau pleitte dat zijn cliënt het vuurwapen van Agaverdi Mahmudov (18) afnam en in die schermutseling een dodelijk schot loste. “Leugens”, meenden de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie. Dinsdagavond volgt het arrest.