Zuster Marie Ange blaast 100 kaarsjes uit

Marie Ange zorgde jaren voor haar zieke moeder en trad toen ze 31 jaar was in het klooster van de Zusters van Liefde in Heule in. Marie Ange hielp na haar noviciaat bij het Wit-Gele-Kruis. En nadat ze ook bejaardenhelpster werd, hielp ze onder meer in de vroegere kliniek Maria’s Voorzienigheid en in Home Bethanie. Ze deed later verder te voet of met de fiets ziekenbezoeken, om hen op te beuren. Marie Ange is heel weetgierig. Ze leest de krant en tekent alles van data’s of gebeurtenissen op om met het nieuws mee te zijn. Ze bidt ook veel voor alle noden in de wereld. Marie Ange is hardhorig. Maar door op een lei te schrijven, kan ze toch alles volgen. “Rustig en dankbaar leven en tevreden en gelukkig zijn”, is haar geheim voor een lang leven.