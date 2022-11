Zussen serveren ambachtelijke oliebollen in Crèmeux en halen inspiratie in Nederland: “Met krokant korstje, heel luchtig aan binnenkant”

KortrijkZussen Rachel (23) en Judith Ostyn (28) brengen een warm winters concept in ijssalon Crèmeux in Kortrijk. Door er nu ambachtelijke oliebollen te verkopen.

Het een half jaar geleden geopende Crèmeux op de hoek van de Voorstraat en Sint-Niklaasstraat in Kortrijk groeide snel uit tot een populair en drukbezocht adresje. Door de passie voor het vak, die de zussen uitstralen. En door het enthousiasme, waarmee ze altijd in hun zaak in het winkelwandelgebied staan.

Ook voor hun nieuwe ambachtelijke oliebollen zijn ze tot in de puntjes voorbereid. Rachel en Judith Ostyn gingen bij Bakker Klootwijk, bij onze noorderburen in Nederland bekend voor de allerbeste oliebollen, in de leer. Ze bezochten verder een kraam met oliebollen. Al was het lang niet eenvoudig, om er toegelaten te worden.

“Van de veertig oliebollenkramen die we contacteerden, waren we maar bij twee welkom. Omdat het delen van hun recepten voor oliebollen heel gevoelig ligt”, vertellen de zussen. “We trokken ook naar de de Oktoberfoor in Oostende, voor een onderzoek naar prijszetting voor oliebollen, en naar verpakking toe.”

Na veel testen en proeven hebben de zussen hun ambachtelijke oliebollen nu gelanceerd. “We gaan tijdens de zomer met ons ijs altijd voor ambacht en willen tijdens de winter niet onderdoen. Door er ook met onze oliebollen uit te springen. We zochten lang naar de perfecte combinatie van én een krokant korstje én een heel luchtige binnenkant. We serveren ze niet in grote frietzakken, maar in compactere zakjes, waardoor je makkelijk kan wandelen en eten”, aldus Rachel en Judith. De zussen serveren ook verse en zelfgemaakte Luikse wafels.

En ze werken aan een project met ambachtelijke ijstaarten op bestelling, voor de feestdagen tijdens de eindejaarsperiode. Ze volgen in dat kader een cursus voor professionele ijsbereiders, in opleidingscentrum Syntra West in Brugge. En krijgen voor de afwerking hulp van een ervaren patissier. Hierover later meer.

Drie oliebollen kosten 3 euro, voor zeven betaal je 6 euro, voor tien 9 euro en voor vijftien 13 euro. Hoe groter het aantal oliebollen, hoe goedkoper. Een Luikse wafel kost 3 euro. Crèmeux is na de herfstvakantie niet langer zeven dagen op zeven open. Crèmeux is dan telkens nog op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag open, van 13.30 tot 19.30 uur. “We nemen een beetje gas terug. We zijn vermoeid, na zes maanden doorlopend open te doen. En ook wij moeten naar het bord kijken, door de energiecrisis”, vertellen ze. Je kan ook ter plaatse smullen. Er is een leuk verlicht terras bij Crèmeux. En je kan er straks een dekentje krijgen, als het koud wordt tijdens de winter.

Volg updates op de Facebook- of Instagrampagina van Crèmeux of op www.cremeux.be.

