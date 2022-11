Zussen Marie (33) en Lucie (31) stellen nieuwe Spar Express voor: “Zeven dagen op zeven welkom, ruime openingsuren zijn onze troef”

De Spar Express heeft een verkoopoppervlakte van zo’n 180 vierkante meter. Je vindt er alles: een bakkerij met vers brood, vers vlees, verse groenten en fruit, diepvries... Meest opvallend is de traiteurhoek ‘O Food by Ovaere‘. “In deze hoek is er een sandwichbar waar je warme en koude broodjes, dagverse warme en koude schotels, pasta, salades, wraps, snacks… kan kopen. ‘O Food by Ovaere’ bestaat al sinds 2015, maar het concept is nu voor het eerst visueel uitgewerkt, in onze winkel”, legt Marie Losfeld uit.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De ‘O Food by Ovaere’ traiteurhoek in de nieuwe Spar Express. © Henk Deleu

De familie Losfeld is niet alleen eigenaar van het Esso-tankstation met Spar Express in Aalbeke, ze zijn sinds 2015 ook gerant van een Q8-tankstation met Panos en Delhaize op de Pottelberg in Marke. “Het is daar hoe we leerden dat zo’n totaalconcept een succes kan zijn. En het is op die manier dat we dan ook op het idee kwamen voor een Spar Express aan ons Esso-tankstation. De bouw van de winkel vatte aan in mei 2021. Je hebt er trouwens ook een carwash. Wat ook drukte met zich meebrengt, zeker in de zomer”, vertelt Marie.

De nieuwe Spar Express aan de Moeskroensesteenweg 177 in Aalbeke is op weekdagen open van 6 tot 20 uur, op zaterdag van 7.30 tot 19 uur en op zon- en feestdagen van 8 tot 19 uur. “De ruime openingsuren zijn een troef, en we mikken vooral op klanten uit Aalbeke, Moeskroen en Rollegem”, aldus Marie Losfeld. Er werken vijf voltijdse personeelsleden en enkele studenten in de Spar Express. Er werd ook een folder verspreid in Aalbeke, want de eerste dagen volgen er interessante acties op alles wat vers is.

LEES OOK:

Volledig scherm Blik op de nieuwe Spar Express. © Henk Deleu

Volledig scherm Blik op de nieuwe Spar Express. © Henk Deleu

Volledig scherm Blik op de nieuwe Spar Express. © Henk Deleu

Volledig scherm De nieuwe Spar Express, met in het spiegelbeeld het Esso-tankstation aan de Moeskroensesteenweg. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.