Zussen Eline (26) en Maxine (24) lanceren kledinglabel Gisèle: “We gaan fast fashion tegen, onze duurzame stukken kan je jaren dragen”

KortrijkBijna twee jaar geleden openden ze met LE TREND hun eigen damesboetiek in Kortrijk, nu stellen zussen Eline en Maxine Stove hun eigen kledingmerk Gisèle the label voor. “Het omvat duurzame en onderling combineerbare kledingstukken, die niemand anders heeft, voor alle types vrouwen.”

“We startten anderhalf jaar geleden met ontwerpen. We maken als zussen samen keuzes, wat uniek is. En ook stresserend is omdat onze stuks op het vlak van fitting perfect moeten zijn. We nemen nooit ondoordachte beslissingen. Door de coronacrisis duurde het allemaal wat langer. Onze eerste zomercollectie is er nu. En onze eerste wintercollectie is al in voorbereiding”, zeggen ze.

Quote Wie onze kledij draagt, mag er zeker van zijn dat hij of zij zichzelf overtreft. Het tilt je wat uit je comfortzo­ne en toont een nog betere versie van jezelf zussen Eline en Maxine

Volledig scherm Fotoshoot, om het nieuwe merk voor te stellen © Gisèle the label

Het merk ‘Gisèle the label, but you can call me Gigi’ gaat breed: van klassieke blouses, blazers en broeken voor op het werk tot wat stoerder en oversized en wijder, ideaal om ’s avonds een stapje mee in de wereld te zetten. Gisèle staat voor het klassieke deel, Gigi voor het wat stoerdere luik. “Wie onze kledij draagt, mag er zeker van zijn dat hij of zij zichzelf overtreft. Het tilt je wat uit je comfortzone en toont een nog betere versie van jezelf. De kleuren zijn vooral basic, maar ook divers, van aardetinten tot fel roze.”

De kledij is duurzaam, met honderd procent katoen of viscose. “We gebruiken enkel leftovers, overschotten van rollen in de stoffenfabriek. Wat ecologisch is, anders worden die toch maar weggegooid. Ook op het vlak van duurzaamheid gebruiken we bijvoorbeeld enkel papieren verzendzakken en geen plastic.”

De goedkoopste blouse kost 42,50 euro, voor de duurste blazer betaal je 139 euro. Veel setjes zijn met bijpassende broek. “Je betaalt iets meer voor ons kledingmerk, maar het zijn wel stukken die je jaren kan dragen en voor op verschillende gelegenheden. We gaan met die aanpak bewust fast fashion tegen.”

Quote We willen in elke stad een verkoop­punt in een winkel. Er lopen hierover al gesprekken, tot in Hasselt en Antwerpen zussen Eline en Maxine

Volledig scherm Eline en Maxine Stove dragen hun eigen label Gisèle en poseren hier voor hun damesboetiek LE TREND in de Korte Steenstraat © Henk Deleu

Er was recent een influencer evenement, om Gisèle the label in de markt te zetten. “Met succes, we krijgen nu al bestellingen tot uit het Antwerpse”, zeggen de ambitieuze zussen. “We willen dat ons merk in heel België verkocht wordt en binnen enkele jaren ook in Europa. We willen in elke stad een verkooppunt in een winkel. Er lopen hierover al gesprekken, tot in Hasselt en Antwerpen. Het doel is om later ook zelfstandige winkels te openen, waar enkel Gisèle the label verkocht wordt. Alles staat netjes in een meerjarenplan.”

Het nieuwe label ontdekken kan nu al in hun damesboetiek LE TREND, sinds juni 2020 open in de Korte Steenstraat in het winkelwandelgebied in Kortrijk. “We zijn zeker tevreden. We hebben ondertussen al heel wat vaste klanten, terwijl bezoekers vaak onze webshop overspoelen”, besluiten Eline en Maxine Stove.

Meer info: www.giselethelabel.com, op de Instagram- of Facebookpagina Gisèle the label of op Pinterest

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label

Volledig scherm Fotoshoot, om het merk voor te stellen © Gisèle the label