Zussen Charlotte en Céline brengen passie samen in Boutique, concept store verenigt kleurrijke gerechten met hoogstaande schoonheidsproducten

KortrijkDe kracht die Charlotte (30) en Céline Vanfleteren (27) uitstralen, delen ze vanaf begin juli in Boutique in de Voorstraat 37, een concept store van eethuis Parazaar en schoonheidssalon Kiki. “De producten en diensten die we in onze shop aanbieden benadrukken je schoonheid en doen je gezond voelen. Om zo bij te dragen aan een hoger zelfvertrouwen”, vertellen de hechte zussen.

Boutique verenigt twee luiken. In een groen interieur vind je er straks een traiteur met verse, gezonde en kleurrijke gerechten van ontbijt over hapjes tot desserts, in de typische Parazaarstijl. En in een roze interieur vind je beauty products, met focus op kwalitatieve, natuurlijke en ecologisch verantwoorde artikelen. Vooral gericht op vrouwen tussen 25 en 65 jaar, die een levensstijl vol kwaliteit op het vlak van beauty en lifestyle nastreven.

Quote Freetje, die vroeger bagelshop Ode’s runde, zal naast haar functie als shopmana­ger en gezicht van Boutique, met haar nieuwe zaak Freetje Bakt de shop elke dag van verse taartjes, ook vegan, en kaneelrol­le­tjes voorzien Charlotte en Céline Vanfleteren

Het aanbod gezonde voeding omvat straks vooral take-out van Matcha en koffie drinks al dan niet met collageen, rode biet en curcuma, sapjes met bijvoorbeeld selderij en biet, gezonde salades en powermeals. “En Freetje, die vroeger bagelsalon Ode’s runde, zal naast haar functie als shopmanager en gezicht van Boutique, met haar nieuwe zaak Freetje Bakt de shop elke dag van verse taartjes, ook vegan, en kaneelrolletjes voorzien.”

Volledig scherm Freetje (centraal) wordt de shopmanager en het gezicht van Boutique © Boutique

Het luik schoonheidsproducten zal hoogstaande merken omvatten. “We zijn trots op de merken die we binnenhalen, maar we gaan nog niet vertellen welke, kom ze zelf ontdekken”, vertellen Charlotte en Céline. Sowieso in het pakket straks: skincare, brows, hair, perfume, lips, sunprotection en tanning. En ook hier zal er aandacht zijn voor de vegans onder ons.

Eventlocatie Maison Parazaar

Palend aan concept store Boutique heb je in een oase van rust schoonheidssalon Kiki met een aanbod laser hairremoval, wax, browcare, lashlifting, facials, bodymassages en make-up demo’s. En achteraan, het pand heeft met driehonderd vierkante meter oppervlakte veel potentieel, vind je Maison Parazaar. Dat is een unieke en één van de weinige eventlocaties in hartje Kortrijk, met een maximumcapaciteit van honderd personen en een leuk binnenkoertje.

De beschermde gevel van het pand is in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het art deco pand heeft een nieuw interieur met pit en durf, dat tegelijk zacht is. Het geheel vormt een hoogstaande nieuwe zaak in de sterke winkelstraat Voorstraat in het winkelwandelgebied.

Volledig scherm Iedereen is welkom op een kijkdag op zaterdag 2 juli, vanaf 11 uur © Boutique

Iedereen welkom op kijkdag

Iedereen is op zaterdag 2 juli van 11 tot 17 uur van harte welkom op een kijkdag. Wie iets koopt, krijgt een drankje. En de eerste tweehonderd kopers die een aankoop boven de 75 euro doen, krijgen een goodiebag.

Meer info op de Instagrampagina’s Kiki_Kortrijk en Parazaar_kortrijk

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.