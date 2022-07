Zuid-West-Vlaanderen vangt al 850 Oekraïners op: “Ze zijn vaak hoger opgeleid dan andere vluchtelingen in de wereld”

Bellegem Hongerige dieven breken binnen bij taverne De Steenlan­der in Bellegem

In Bellegem (Kortrijk) is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in taverne De Steenlander. De dieven gingen met wat wisselgeld maar ook rib-eye, zalmhaasjes en hammetjes uit de frigo aan de haal.

17 juli