Zuid-West-Vlaanderen telt 1.313 dak- en thuislozen, waarvan 479 (!) kinderen: “Kortrijk krijgt project met containerwoningen”

Kortrijk Minstens 133 bomen gesneuveld in Groot-Kort­rijk door stormen Dudley, Eunice en Franklin

Er sneuvelden in februari zeker 133 bomen in Kortrijk en deelgemeenten door stormen Dudley, Eunice en Franklin. “Het zullen er nog meer zijn, er wordt nog altijd volop geïnventariseerd, zoals in groenzones en natuurgebieden en op sportterreinen”, zegt schepen van Natuur Bert Herrewyn (Vooruit).

15 maart