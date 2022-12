Zuid-West-Vlaanderen krijgt klimaatfonds: Elf steden en gemeenten storten er jaarlijks 150.000 euro in om projecten van burgers te ondersteunen

Het klimaatfonds start in januari in de steden Kortrijk, Waregem, Harelbeke en Menen en gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Wevelgem en Zwevegem. Ze engageren zich allemaal om jaarlijks 0,50 euro per inwoner in het fonds te storten. Wat met zo’n 300.000 inwoners op 150.000 euro per jaar neerkomt. Het fonds krijgt ook steun van het Streekfonds West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting. “Het fonds is een oproep aan elke burger en aan elk bedrijf om zijn of haar klimaatverantwoordelijkheid te nemen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van Zwevegem.

Het fonds telt twee subfondsen. Het lokale fonds steunt lokale initiatieven van burgers, scholen, bedrijven, verenigingen en andere non-profit organisaties, als de meerwaarde van het project duidelijk is. Elke deelnemende stad en gemeente heeft een eigen lokaal fonds, waar 75 procent van hun jaarlijkse bijdrage in terechtkomt. Dat lokale fonds financiert initiatieven voor 50 procent. De andere helft wordt opgehaald via een door het Streekfonds beheerd crowdfundingplatform. Voor bedrijven zijn de regels anders. Het lokale fonds financiert hun initiatieven voor 25 procent, nog eens 25 procent gaat via crowdfunding. De andere 50 procent brengt het bedrijf zelf in.

“Het bovenlokale klimaatfonds is voor klimaatacties over gemeentegrenzen heen”, vult Wout Maddens aan. “In dit fonds kunnen enkel lokale besturen of Leiedal projecten inleiden, zowel intergemeentelijk als regionaal. 25 procent van de jaarlijkse bijdrage van de steden en gemeenten komt in dat bovenlokale fonds terecht en ook Leiedal draagt er een financieel steentje in bij.”

Projecten indienen kan vanaf januari 2023 via www.klimaatfondsleiedal.be. Daar vind je ook alle vereisten en voorwaarden. Klein, groot, wild of minder wild maakt niet uit, als het maar inspirerende ideeën zijn met een positieve impact op het klimaat en onze leefomgeving. Je kan ook het fonds helpen financieren. “We vinden het belangrijk om alle vormen van maatschappelijk engagement te ondersteunen en te versterken”, zegt Jan Despiegelaere, algemeen coördinator van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Quote De klimaatpro­ble­ma­tiek is nauw verstren­geld met maatschap­pe­lij­ke thema’s als armoede, mobiliteit, leefbaar­heid en onderwijs Jan Despiegelaere, Streekfonds West-Vlaanderen

“We juichen de grote verbintenis van lokale besturen en Leiedal om volop te investeren in klimaatvriendelijke initiatieven toe. Want de klimaatproblematiek is nauw verstrengeld met maatschappelijke thema’s als armoede, mobiliteit, leefbaarheid en onderwijs. We zijn blij hieraan bij te dragen door ons brede netwerk in te zetten en onze expertise op het vlak van fondsenwerving en financiering van participatieve projecten en initiatieven.”

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem duidt met een voorbeeld. “Het is in Wevelgem zo dat als Natuurpunt of een andere vergelijkbare organisatie gronden aankoopt, de gemeente een subsidie voorziet om die gronden als natuurgebied in te richten. Een eerste project van ruim 12 hectare werd al door Natuurpunt gerealiseerd en er volgen zeker nog dossiers. Uiteindelijk hopen we zo in deze legislatuur alleen al 31 hectare natuur- en bosgebied te realiseren. Tegelijk zetten we met de gemeente sterk in op ontharding, logisch dus dat we enthousiast op de kar van het klimaatfonds zijn gesprongen.”

