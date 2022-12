Zuhal Demir kent 576.000 euro steun toe voor belevingscentrum bij Chocolatier Vandenbulcke: “Interactief parcours, met degustaties”

Toen president Obama bij zijn eerste bezoek in België het woord nam zei hij: ‘I have to admit it is easy to love a country famous for chocolate and beer’

Zuhal Demir is overtuigd dat het belevingscentrum een belangrijke rol kan spelen in het overleveren van de passie voor en de kennis over chocolade. “Uit heel de wereld passeren bezoekers in Vlaanderen om van onze heerlijke chocolade te genieten. We brengen zo ook het vakmanschap van Vandenbulcke bij bezoekers, met een totaalbeleving. Vlaanderen heeft in het buitenland een sterke reputatie, als het aankomt op culinaire kennis en kunde. Toen president Obama bij zijn eerste bezoek in België het woord nam zei hij: ‘I have to admit it is easy to love a country famous for chocolate and beer’. Het spreekt dus voor zich dat de Belgische chocoladecultuur een belangrijke plaats inneemt in onze internationale reputatie en ons cultureel erfgoed”, zegt Zuhal Demir.