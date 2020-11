Zorgpersoneel voert actie: “Eén virus, één premie, we verdienen een gelijk respect en dezelfde waardering”

KortrijkDe federale regering compenseert ziekenhuispersoneel met een premie van 985 euro voor de inspanningen tijdens de coronacrisis. Zorgpersoneelsleden die onder Vlaanderen vallen, voelen zich in de steek gelaten. Zij kwamen zaterdagnamiddag samen aan woonzorgcentrum Sint-Carolus in Kortrijk. Om er een duidelijke boodschap mee te geven. “Eén virus, één premie”, klonk het.

Ziekenhuispersoneel dat dit jaar van september tot en met november voltijds zal gewerkt hebben, krijgt een federale aanmoedigingspremie van 985 euro bruto. Zorgpersoneel in woonzorgcentra en instellingen voor personen met een beperking vallen onder Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Er is ook daar geld beloofd, maar de onderhandelingen slepen momenteel al maanden aan. Het duurt veel te lang.

Een delegatie van de federale en Vlaamse zorgsector kwam met enkele tientallen personeelsleden samen aan woonzorgcentrum Sint-Carolus, waar er vrij recent nog een corona-uitbraak was. Het verschil tussen de federale en Vlaamse aanpak, de acht ministers van Volksgezondheid zitten niet op één lijn in ons land of kennen elkaar zelfs niet eens, werkt frustrerend. “Wouter Beke, Wouter Beke, slaap jij nog?”, zongen de zorgpersoneelsleden.

Quote Een volgende stap moet betere verloning en meer handen aan bed zijn. Investeer nu eens echt in de zorg, in plaats van het als een kostenpost te zien Natalie Eggermont, spoedarts in AZ Delta en PVDA-politica

“De zorgsector laat zich niet verdelen”, zegt Natalie Eggermont, spoedarts in het ziekenhuis AZ Delta en PVDA-politica. “Wij zorgen allemaal samen voor wie zorg nodig heeft. Eén virus, één premie. Gelijke gelden voor alle helden. Het klopt verder niet dat wie tussen september en november deeltijds zal gewerkt hebben, gewoon uit de boot dreigt te vallen. En waarom wordt de eerste coronagolf in het voorjaar niet mee in rekening gebracht. De aanmoedigingspremie is een symbooldossier. Want een volgende stap moet betere verloning en meer handen aan bed zijn. Investeer nu eens echt in de zorg, in plaats van het als een kostenpost te zien.”

Zorgpersoneelsleden van de federale en Vlaamse sector vormden een menselijke ketting aan woonzorgcentrum Sint-Carolus, in de Groeningelaan nabij de Veemarkt in Kortrijk

De actie kon op veel steun rekenen, zoals van de woonzorgcentra Sint-Carolus en De Pottelberg in Kortrijk, Rustenhove in Ledegem en Sint-Jozef/Ter Luchte in Oostkamp en de initiatieven van beschut wonen in Kortrijk binnen de Groep Zorg H. Familie vzw. Zij vallen onder Vlaamse bevoegdheid. “Dat federale maatregelen niet op medewerkers van de ouderenzorg en beschut wonen van toepassing zijn, is een onaanvaardbare discriminatie”, zegt algemeen directeur Kristof Vankeirsbilck. “De medewerkers in deze sectoren doen even waardevol en risicovol werk in deze coronacrisis en hebben recht op hetzelfde loon en dezelfde voordelen.”

Quote Elke werknemer in de zorg verdient een gelijk respect en dezelfde erkenning en waardering, om het even onder welke politieke overheid men valt Kristof Vankeirsbilck, algemeen directeur van de Groep Zorg H. Familie vzw

“Minister Wouter Beke beloofde er werk van te maken en startte begin juli een sociaal overleg op. Helaas komt er nog altijd geen schot in de zaak. We willen dat ons zorgpersoneel gelijkwaardig wordt behandeld. Elke werknemer in de zorg verdient een gelijk respect en dezelfde erkenning en waardering, om het even onder welke politieke overheid men valt. We zijn dankbaar dat zorgmedewerkers van algemene en psychiatrische ziekenhuizen hun steun en solidariteit betuigen via deze symbolische actie. We verwachten dat de gelijke arbeidsvoorwaarden op het vlak van extra premies, het loonsysteem en extra handen op zeer korte termijn vorm kunnen krijgen vanuit de Vlaamse overheid.”

Spoedarts in het ziekenhuis AZ Delta en PVDA-politica Natalie Eggermont

De actie had bekijks. De actie was vooraf aangevraagd bij de stad Kortrijk. De politie hield discreet een oogje in het zeil.

De keuze om aan Sint-Carolus actie te voeren, was bewust. Het woonzorgcentrum werd recent met een vrij zware corona-uitbraak geconfronteerd.