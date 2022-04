Zorggroep Heilig Hart zamelt geld in ten voordele van Oekraïne

Marke Drugs met straatwaar­de van meer dan 3 miljoen euro in beslag genomen tijdens controleac­tie

Tijdens een grensoverschrijdende controleactie hebben de politie- en douanediensten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België drugs in beslag genomen van maar liefst meer dan 3 miljoen euro straatwaarde. De internationale actie kende afgelopen zondag een afsluitende controleactie op de parking van het Shell-tankstation in Marke.

5 april