Zorgen rond bouw nieuw oefencentrum KV Kortrijk: “Eigenaar niet begaan met de club, Vincent Tan blinkt uit in afwezigheid”

Bellegem/Estaimpuis “Ga zo verstandig mogelijk om met je lichaam, je rijdt maar één keer de koers van je leven”: Bruno (49) schrijft strijd tegen asbestkan­ker van zich af

Hij had amper twintig procent kans om asbestkanker te overwinnen, maar hij weigerde zich daarbij neer te leggen en ging de strijd dapper aan. Bellegemnaar Bruno Demuynck, zaakvoerder van D Interieur in Estaimpuis, schreef die loodzware koers nu in een boek neer. De ondernemer wil zo iedereen die te maken krijgt met kanker een hart onder de riem steken. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

24 oktober