Zoon (56) bekent na acht maanden dodelijke slagen op vader Frans (90) op hun kasteeltje in Kortrijk

West-Vlaanderen Bij de beesten af... Ontdek het geestig beestige jaarover­zicht van onze fotograaf

9:24 Het is bij de beesten af. Vrij vertaald: het is verschrikkelijk, het is schandalig. Net als fotograaf Henk Deleu heeft u het ongetwijfeld ook wel eens gezegd of op zijn minst gedacht, in dit onwezenlijke coronajaar. Henk had gelukkig oog voor veel meer fauna en flora, tijdens zijn tochten door West-Vlaanderen. Geniet even mee. Het beestige jaaroverzicht van onze fotograaf.