Zomertip: verken ruim 100 speelpleintjes in Groot-Kortrijk

Schrijf je in voor The Red Bridge Trophy: event mikt op 250 deelnemers en titel van grootste petanque­tor­nooi van West-Vlaanderen

Vier vrienden organiseren op zondag 3 september The Red Bridge Trophy in Marke. Het event mikt op 250 deelnemers en ruim 500 toeschouwers. “Het kan meteen uitgroeien tot het grootste petanquetornooi van onze provincie”, zeggen de organisatoren. De inschrijvingen zijn volop opgestart, voor teams van twee of drie personen.