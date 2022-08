Zomerbar Barra Dentra houdt Open Air, tal van dj’s treden op

Volgende dj’s met uiteenlopende muzieksmaak treden vanaf 12 uur in Barra Dentra op: Jacky le Mauvais tot 13.30 uur, Funky Chemistry van 13.30 tot 15.30 uur, Don’t ask Donny van 15.30 tot 17.30 uur, White Chocolate van 17.30 tot 19.30 uur, The Bicky Duets van 19.30 tot 21.30 uur en dj Edwurds van 21.30 tot 23.30 uur.

Barra Dentra, nog tot midden september open, bevindt zich op het einde van de Graaf Karel de Goedelaan, op een parking van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) waar er vroeger een recyclagepark was. Barra Dentra is ook bereikbaar via de Havenkaai of het wandel- en fietspad tussen het Nelson Mandelapark en de Leie.