Zomer lijkt voorbij, daar is eerste kerstversiering al

Harelbeke/Kortrijk Coronare­gels dwarsbomen opening nieuwe parenclub Pourquoi Pas: “Boven mag bijna alles, in de bar beneden bijna niets, het is absurd”

27 juli Pourquoi Pas, een nieuwe parenclub in Harelbeke, ontvangt nog geen swingers. De opening is voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Boven mag je doen wat je wil, zodra je op een matras ligt. Maar beneden in de bar worden we aan banden gelegd. Het is absurd. We koesterden hoop dat de coronamaatregelen snel zouden versoepelen, maar dat is helaas niet het geval”, zeggen de uit Kortrijk afkomstige uitbaters Benny Vandenbroucke (53) en Soraya Vandamme (41).