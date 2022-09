Zomer in Kortrijk met 1,75 miljoen bezoekers bijna weer op pre corona niveau: Meer Fransen en Nederlanders, hét topevent was Sinksen

Kortrijk Minigolf Overleie haalt kaap van 6.000 bezoekers en kent recordzo­mer

2022 is een recordzomer voor Minigolf Overleie. Woensdag werd de kaap van 6.000 bezoekers gerond in het Astridpark. Minigolf Overleie haalde nooit eerder zo’n straf bezoekerscijfer. En er is meer, want de minigolf kreeg van vzw Het Ventiel de award ‘Warm hart voor mensen met (jong)dementie. Ook in september is de minigolf nog open, in de weekends of via reservatie.

2 september