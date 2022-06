Zoek de gestolen Land Rover: nieuwe wagen verstopt onder auto-onderdelen teruggevonden in loods, verdachte aangehouden

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei 2022 verdween de gloednieuwe wagen tijdens een nachtelijke levering door autotransportbedrijf Piceurop uit Wingene aan Land Rovergarage Dejonckheere langs de Spinnerijkaai in Kortrijk. Nadat de wagen met een waarde van zo’n 100.000 euro van de oplegger was gereden, haalde de chauffeur even de papieren uit zijn vrachtwagencabine. Van die korte onoplettendheid maakte de dief misbruik om met de zwarte auto zonder nummerplaat aan de haal te gaan.

Een eerste zoekactie van de politie leverde niets op maar de recherche beet zich in het dossier vast. “Doorgedreven analyse leidde recent naar een verdachte man uit Desselgem”, aldus de politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “Hij had de gestolen wagen goed verstopt in een loods in Heestert. De gestolen Land Rover Defender was gecamoufleerd met auto-onderdelen maar werd na een grondige huiszoeking toch teruggevonden.” “Ik ben blij dat de auto is teruggevonden”, reageert Geert Piceu van Piceurop. “Maar ik ben heel wat minder tevreden over het feit dat er twee privédetectives aan de slag waren om te onderzoeken of ik zelf niet achter de diefstal zat om de verzekering op te lichten. Dat doet zeer veel pijn en pik ik niet. De sfeer en het vertrouwen is volledig weg.”