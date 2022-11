Zo mooi wordt de stationsbuurt: van groene autoluwe zone tot fiets- en wandelboulevard aan Conservatoriumplein

KortrijkNu de opening van nieuwe wegtunnels in Kortrijk stilaan in zicht komt, is ook duidelijk hoe de omgeving er zal verfraaid worden. Enkele hoogtepunten in die verdere vernieuwing van de stationsbuurt: de Zandstraat wordt een (vrij) groen plein, terwijl er een boulevard voor fietsers en voetgangers komt aan het Conservatoriumplein tussen het treinstation en stadsdeel Weide. De werken vatten in de zomer van 2023 aan.

Drie jaar geleden vatte de herinrichting van de stationsomgeving aan. Tegen de zomer van 2023, enkele maanden later dan verwacht, openen een nieuwe fiets- en bustunnel aan rotonde Panorama, een wegtunnel tussen Panorama en Lambrechtlaan (R36) en de ondergrondse parking Conservatoriumplein. Vanaf dan verloopt gemotoriseerd verkeer op de stadsring (R36) daar hoofdzakelijk ondergronds. Het sein om ook de heraanleg van de omgeving op en aan de tunnels van naderbij te bekijken, met de focus op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Eerste blikvanger: er komt een autoluw plein waar je vroeger de Zandstraat en (deels) kluifrotonde Appel had. “We laten ontharden waar we kunnen, al kan gras zaaien op de tunnels zelf technisch niet. Toch spreken we over 6.000 vierkante meter aan vergroening met vaste planten, siergrassen, bolgewassen en accentbomen. Fietsers en voetgangers en bussen van De Lijn, die lokaal op het nieuwe plein passeren, krijgen duidelijk afgebakende zones waar dat mag. We voorzien verder in zitbanken en fietsenstallingen op het nieuw plein”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit). “We kiezen voor de verharding voor roodbruine betonstenen op maat, met gekorrelde structuren. Het wordt dus geen saaie grijze vlakte. En gladde en ruwe stenen combineren zorgt ervoor dat je niet zal uitglijden”, vult schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester) aan.

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het nieuwe plein waar vroeger de Zandstraat was, met links achteraan het Conservatoriumplein. Onder het plein loopt de nieuwe wegtunnel van de R36. © Stationsproject Kortrijk

Tweede blikvanger: de Magdalenastraat, die aan het nieuw plein zal grenzen, krijgt een zone 30. En brede voet- en fietspaden, die via het het kruispunt Appel aansluiten op de Burgemeester Lambrechtlaan en op de Hendrik Consciencestraat en Beheerstraat. “De verkeersintensiteit zal dalen in de Magdalenastraat. In de Beheerstraat komt een knip, met enkel nog plaatselijk verkeer, zoal vroeger”, verduidelijkt schepen Axel Weydts.

Volledig scherm De plannen werden maandagnamiddag toegelicht, aan de Magdalenastraat. We zien (vlnr) schepenen Axel Weydts en Wout Maddens, stationsproject-coördinator Isabel Cossement en Wim Lodewyck, teamverantwoordelijke stadsvernieuwing Kortrijk © Henk Deleu

Derde blikvanger: een nieuwe boulevard langs het Conservatoriumplein en muziekcentrum Track, voor voetgangers en fietsers. Die wordt door een zone met gras en planten en bomen netjes gescheiden van een zone voor bussen van De Lijn, aan de kant van de treinsporen. In het verlengde van het treinperron langs spoor 1 komt een busstation met zes haltes en enkele wachtplaatsen voor bussen. De nieuwe boulevard voor voetgangers en fietsers zal via het nieuw plein waar vroeger de Zandstraat was de verbinding maken tussen treinstation en het Nelson Mandelaplein op het stadsdeel Weide, waar je scholen hebt zoals Howest en het PTI.

Er is eerst een vergunning nodig vooraleer de omgevingswerken – waarvan de geschatte kostprijs momenteel nog niet bekendgemaakt wordt – gegund kunnen worden aan een aannemer. Er loopt hiervoor in november een openbaar onderzoek, om burgers de kans te geven eventuele bezwaren in te dienen. Als alles goed gaat, starten de werken tegen de zomer van 2023. Om tegen de zomer van 2024 het nieuwe plein en de boulevard te openen.

Volledig scherm Links een zone voor bussen langs de treinsporen, rechts het Conservatoriumplein met boulevard voor fietsers en voetgangers, netjes gescheiden door een strook met planten, bomen... © Stationsproject Kortrijk

Dat betekent niet het einde van de werken. Daarna moeten het Conservatorium- en Casinoplein nog heraangelegd worden. “We staan op het punt een ontwerper aan te stellen, binnen enkele weken meer hierover”, stelt Wout Maddens. En dan is er nog de bouw van een nieuw treinstation en de heraanleg van het aanpalende Stationsplein. Dat moet vooral door de NMBS nog verder uitgewerkt worden, ook budgettair. De voorstelling van die finale plannen is dus niet voor meteen. En die werken zullen ten vroegste in 2025 starten en jaren duren.

Volledig scherm De boulevard aan het Conservatoriumplein loopt via het nieuwe plein door richting Nelson Mandelaplein. En maakt zo de verbinding tussen treinstation en stadsdeel Weide, voor voetgangers en fietsers. Toekomstbeeld © Stationsproject Kortrijk

