Zijn de appartementsprijzen in Kortrijk bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Kortrijk Lente in het land! Genieten van zon, langs de Leie in Kortrijk

De lente is (even) in het land, met vandaag tot 18 graden Celsius in het centrum van Kortrijk. Het doet veel mensen deugd om buiten wat zonnestralen mee te pikken en even alle zorgen, zoals de oorlog in Oekraïne en de peperdure energieprijzen, te vergeten. Ook onze fotograaf Henk Deleu trok er deze donderdagmiddag op uit, in hartje Kortrijk. Dat levert achttien leuke plaatjes langs de Leie op. Geniet mee.

10 maart