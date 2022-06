Ziggy op Vlasmarkt zoekt overnemer

Benny Zwertvagher is én tattoo-artiest bij Revolver Tattoos op de Vlasmarkt én uitbater van het restaurant van Novotel in Ieper. Dat blijven verenigen met café Ziggy op de Vlasmarkt in Kortrijk is niet langer houdbaar.

“Ik wil meer tijd investeren in het tatoeëren. Dat kan perfect in combinatie met mijn job in Novotel, kwestie van toch ook enkele dagen rust te hebben. Aan alle Vlasgangers zeg ik een dikke merci voor alle steun de voorbije jaren. We drinken er een goeie op als we elkaar nog eens ontmoeten op de Vlas. Merci ook aan al mijn flexi’s om elke week de Ziggy draaiende te houden”, aldus Benny Zwertvagher. Ziggy blijft open tot er een overnemer is.