Zigeuners vanaf september weer welkom in woonwagenpark, Vlaams Belang eist definitieve sluiting: “Rovershol moet weg, we voeren actie”

Kortrijk Altijd al perfecte cocktails willen maken? Nieuwe online shop Filia’s Bar Tools brengt raad: “We helpen liefheb­bers echt vooruit”

Seppe Vantieghem (30) en Aaron Walleghem (30) van de populaire cocktail- en tapasbar Filía delen hun ervaring in de nieuwe online shop Filia’s Bar Tools. “Zo is een maatbekertje of jigger gebruiken een must. Want een gebalanceerde cocktail maken is net zoals een taart bakken. Iets te veel van een bepaald ingrediënt gebruiken kan het eindresultaat enorm beïnvloeden”, vertelt Seppe.

