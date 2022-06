Ziekenhuis AZ Groeninge opent koesterplek: “Geborgen plekje in de natuur, om te gedenken”

Kortrijk/Desselgem/Wingene/Heestert Gestolen gloednieu­we Land Rover verstopt onder au­to-onderdelen teruggevon­den in loods, verdachte aangehou­den

Volledig verstopt onder andere auto-onderdelen in een loods in Heestert (Zwevegem). In die omstandigheden konden speurders van de lokale recherche van de politiezone Vlas iets meer dan een maand na de diefstal van een gloednieuwe Land Rover Defender 110 bij de levering aan een garage in Kortrijk de auto terugvinden. Een verdachte uit Desselgem (Waregem) is aangehouden.

