Zet verlof in tijdens zomermarkt, met hapje en drankje en live muziek

Marke Buurtbewo­ner verjaagt inbreker, politie arresteert hem met buit van eerdere diefstal

Op minstens twee plaatsen in Marke (Kortrijk) is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. De dader, een illegaal, kon dankzij een alerte buurtbewoner, een goede persoonsbeschrijving en een politiepatrouille opgepakt worden. De onderzoeksrechter besliste ondertussen hem aan te houden.

10 juli