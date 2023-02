Zesde verdachte aanslag op minister Van Quickenborne mag vanuit Nederland worden uitgeleverd

Kortrijk Huizen 12 procent duurder in Kortrijk in 2022: stad is sterkste stijger in West-Vlaanderen, toch blijf je pak minder betalen dan in Brugge of Gent

Kortrijk is, van alle centrumsteden in West-Vlaanderen, de sterkste stijger op de huizenmarkt. Een huis werd er gemiddeld 12 procent duurder in 2022, volgens cijfers van vastgoed dataplatform Realo. We gaan er dieper op in, met analyses van experts.

7 februari