Zes maanden cel met uitstel voor man die ex in het gezicht slaat in gerechtsgebouw

De 37-jarige man uit Kortrijk was op 29 juni aanwezig op de rechtbank in Kortrijk samen met zijn ex-echtgenote. Beiden zijn ondertussen gescheiden maar er was nog discussie over enkele maatregelen en het verblijf van de kinderen. Toen beiden samen met hun advocaten aan het wachten waren om binnen te gaan in de echtscheidingskamer van de rechtbank, sloegen de stoppen bij de man plots door. “Hij stapte ineens op haar af en gaf haar in het bijzijn van de advocaten en andere getuigen een kap in het gezicht”, zei het Openbaar Ministerie. “Door de klap kwam de vrouw met haar hoofd tegen een zuil terecht en liep er bloed langs haar voorhoofd.” Na de klap bleef hij de vrouw ook verwijten. “Zolang ik leef zal je in schrik leven”, snauwde hij haar toe. Na de zitting werd de vrouw naar haar auto geleid en stelde vast dat haar voorruit volledig stukgeslagen was. “De grote veronderstelling is natuurlijk dat ook dit het werk is van haar ex”, zei het Openbaar Ministerie. Door de klap was de vrouw enkele dagen arbeidsongeschikt. De man is nu veroordeeld tot 6 maanden cel en 800 euro boete.