Zes maanden cel en boete voor klappen met gebroken glas op café in Kortrijk

Kortrijk Ticketver­koop spektakel­mu­si­cal 1302 loopt als een trein, al 6.700 kaarten verkocht: “Maandag start bouw fabelach­tig decor op verlaagde Leieboor­den”

Binnenkort ontdek je op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk welke Vlamingen zich tot helden op het slagveld ontpopten en hoe doorslaggevend de liefde ook hier was. Want op 1 juli gaat daar de hoogstaande spektakelmusical ‘1302, de Slag der Gulden Sporen’ in première. Wacht niet te lang meer, voor wie er bij wil zijn. Want van de bijna 8.800 kaarten zijn er al zo’n 6.700 verkocht.

18 juni