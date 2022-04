Zelfstandige mag twee maanden niet rijden, na nieuwe betrapping onder invloed van alcohol

De feiten deden zich voor op 11 september van vorig jaar. De politie zag de automobilist in kwestie vertrekken aan de verkeerslichten en het rijgedrag van de man trok onmiddellijk hun aandacht. Toen hij aan de kant was gezet, bleek bij ademanalyse dat de man 2,37 promille alcohol in het bloed had. Hij vertoonde ook tekenen van dronkenschap. De aannemer moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor 15 dagen.

Gevlucht in de drank

Volgens zijn advocaat verkeerde de aannemer op het ogenblik van de feiten in een moeilijke situatie, na een relatiebreuk. “Hij had ook financiële problemen en vluchtte in de drank. Dat was uiteraard verkeerd.” De rechter veroordeelde de aannemer tot een rijverbod van 2 maanden en een boete van 2.000 euro. De man moet ook een alcoholslot installeren in zijn wagen, voor een periode van 1 jaar. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Ook moet hij met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.