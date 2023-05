Zelfs toen ze op de spoedafdeling belandde, kon ze het stelen niet laten: 18 maanden cel voor onverbeterlijke dievegge

Volksjury samenge­steld voor assisenpro­ces rond Kortrijkse kasteel­moord: ‘Tom Spier’ staat terecht voor moord op 90-jarige vader

In het Brugse assisenhof is dinsdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het assisenproces tegen Tom Debaillie (59). ‘Tom Spier’ staat terecht voor de moord op z’n 90-jarige vader Frans Debaillie, een voormalig neus-, keel- en oorarts, in hun kasteeltje in Kortrijk.