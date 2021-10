Zelfs Bart De Wever komt naar nieuwe Boektopia in Kortrijk, dat Boekenbeurs in Antwerpen kan doen vergeten: “De Wever is niet rancuneus”

Kortrijk/AntwerpenHet nieuwe Boektopia, dat de Boekenbeurs in Antwerpen kan doen vergeten, strikt nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever. De burgemeester van Antwerpen gaat in Kortrijk Xpo samen met imam Khalid Benhaddou in debat, met als insteek hun boek ‘Botsen de Beschavingen?’. “Bart De Wever is niet rancuneus, hij komt met plezier naar Kortrijk en wenst Boektopia succes”, zegt Kortrijks N-VA-schepen van Cultuur Axel Ronse. De eerste editie van Boektopia is een preview van wat vanaf 2022 een volwaardig boekenevenement wordt. Maar nu al komt er concurrentie uit… Antwerpen.

Het eerste ‘mini’-Boektopia loopt van zaterdag 30 oktober tot en met maandag 1 november in Kortrijk Xpo. Ondertussen is er ook het nieuwe boekenfestival ‘LEES!’, van maandag 1 tot zondag 7 november in Antwerp Expo. Komt er een boekenoorlog tussen Kortrijk en Antwerpen? “We worden met Boektopia de komende jaren dé hub van het literair landschap in Vlaanderen en gaan van onze eigen kracht uit, maar tegelijk zijn we bereid om samen te zitten en te kijken hoe we elkaar kunnen vinden. We reiken de hand naar iedereen die het boekenlandschap een warm hart toedraagt”, reageert Jo Dupré, woordvoerder van Boektopia.

Break-even draaien

“Hoeveel bezoekers we verwachten? We laten ons niet vastpinnen op cijfers. Ook over het financieel plaatje geven we geen info. We gaan deze eerste editie in het beste geval break-even draaien, want een enorme opkomst is onmogelijk in drie dagen tijd. Maar de toekomst oogt zeker mooi. Vanaf 2022 gaan we met Boektopia voor een volle week in Xpo en Kortrijk, tijdens de herfstvakantie”, aldus Jo Dupré.

Quote We zijn misschien naïef, maar we zijn vooral verrast door het enthousias­me waarmee we hier in Kortrijk ontvangen zijn. Jo Dupré

Het eerste Boektopia is dus pas een preview, maar toch mogen liefhebbers zich meteen al verwachten aan zes belevingsroutes, de komst van 150 auteurs, tal van voorstellingen, honderd signeersessies, een Boekenmarathon met twintig uur aan interviews,... Boektopia loste maandagmiddag ook nieuwe namen van auteurs, dichters, tekenaars, journalisten, wetenschappers en politici die naar Kortrijk Xpo komen, zoals de Nederlandse schrijver Marieke Lucas Rijneveld, schrijfster en storyteller Ine Nijs en politici Herman Van Rompuy en Bart De Wever.

Mobiliteitsproblemen

Nu nog de weg vinden naar het verre West-Vlaanderen. “We zijn misschien naïef, maar we zijn vooral verrast door het enthousiasme waarmee we hier ontvangen zijn door de stad Kortrijk, Xpo en de provincie”, zegt Jo Dupré. “We komen ook voor de prima catering in Xpo (glimlacht). Antwerpen (Expo) was geen optie door mobiliteitsproblemen, de Oosterweelverbinding-werken zijn bezig, en de beperkte parkeermogelijkheden.”

Volledig scherm Woordvoerder Jo Dupré en projectcoördinator Eva Peleman van Boektopia © Peter Lanssens

Boektopia wil een nieuwe wind door het boekenlandschap laten waaien, door auteurs meer dan ooit met hun lezers te verbinden. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld origineel en interactief tachtig nieuwe boeken ontdekken door het volgen van zes themaroutes: romans & literatuur, crimi, strips, kids, lifestyle en/of samenleving. Zo is er voor kinderen een klim-en klauterparcours waar ze onderweg al spelend figuren uit kinderboeken tegenkomen. Bij lifestyle ligt de focus op fotografie, zodat de bezoekers zich in een fotomuseum wanen.

Signeersessies

Daarnaast zijn er drie dagen lang voorstellingen gepland in Kortrijk Xpo, met ruim zeventig auteurs. Na elke voorstelling is er een signeersessie. Een greep uit de lijst: Marieke Lucas Rijneveld, Ish Ait Hamou, Bart De Wever, Khalid Benhaddou en Lisbeth Imbo, Ine Nijs, Pascale Naessens, Arnout Hauben, Isabelle Gielen, Marc de Bel, Tom De Cock, Koen Wauters, Bieke Geenen, Margot Vanderstraeten, Sandra Bekkari, Caroline Pauwels, Sammy Mahdi, Dirk De Wachter, Geronimo Stilton en Rob Van Essen. Deze lijst wordt nog verder aangevuld.

Muzikale optredens

Boekenliefhebbers mogen zich op Boektopia ook verwachten aan muzikale optredens – zoals van Axl Peleman en Charel Cambré, Johan Verminnen en Willy Sommers - debatten en panelgesprekken met verschillende auteurs, onder wie Herman Van Rompuy en Jonathan Holslag.

Boekenmarathon

Er is verder een Boekenmarathon tijdens Boektopia. Elk kwartier komt er een auteur langs voor een kort interview, ofwel live of via de webcam, en dat twintig uur in totaal. Bezoekers kunnen deze interviews in Kortrijk Xpo of via de livestream op Boektopia.be volgen. Komen al zeker voor de Boekenmarathon: Delphine Lecompte, Nicci French, Michael Sels, Adriaan Van den Hoof, Xaviera Plooij, Marc Van Ranst, Isabelle Rossaert, Sholez Rezazadeh, Stefan Boonen, Laurens Verbeke, Kathleen Amant, Machteld Siegmann, Isabelle Hoebrechts, Gina Peeters, Piet Baete, Tom Bower, onze HLN-misdaadreporter op rust José Masschelin, Stefan Elias & Greet Draye, Yves Dondue, Hannelore Bedert, Koenraad Jonckheere en Johan Terryn.

Centrale boekenwinkel

Bezoekers kunnen ook hun favoriete boek kopen op Boektopia. Dat gebeurt voortaan in één centrale boekenwinkel, waar de boeken van alle deelnemende auteurs te vinden zullen zijn. De uitbating gebeurt door Boekenhuis Theoria uit Kortrijk, in Xpo. De focus ligt hier op nieuwe en populaire boeken, vanaf 2019 gedrukt. Op Boektopia zijn dus geen standen meer per uitgever terug te vinden, zoals op de Boekenbeurs het geval was.

Quote We plannen ook literaire stadstoch­ten voor jong en oud in, met als thema’s onder meer 150 jaar Stijn Streuvels en amoureuze verhalen. schepen van Cultuur Axel Ronse

Volledig scherm Kortrijks cultuurschepen Axel Ronse. Archiefbeeld © Henk Deleu

Gratis naar musea 1302 en Texture

Voor deze eerste editie werkt Boektopia meteen nauw samen met de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. Zo krijgen bezoekers met hun Boektopia-ticket de hele herfstvakantie gratis toegang tot de musea Kortrijk 1302 over de mythevorming rond de Guldensporenslag, en Texture over de geschiedenis van de linnen- en vlasnijverheid in de regio Kortrijk.

Bij aankoop van een Boektopia-ticket maak je ook kans op een ticket voor Wonder, het Kortrijks Creativity Festival op de ex-bedrijfssite Van Marcke. “En we plannen ook nog literaire stadstochten voor jong en oud in, met als thema’s onder meer 150 jaar Stijn Streuvels en amoureuze verhalen”, zegt cultuurschepen Axel Ronse.

Tickets vanaf 5 euro

De online ticketverkoop voor Boektopia start op dinsdag 5 oktober. Tickets kosten online in voorverkoop 5 euro voor jongeren tussen 13 en 18 jaar en 10 euro voor volwassenen. Aan de deur is dat respectievelijk 6 en 12 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info: www.boektopia.be.