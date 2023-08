Zelfs Australische beiaardier komt naar Kortrijk, Peter brengt smaakmakers en nostalgische klassiekers

Play It haalt 1,2 miljoen euro vers kapitaal op, ga­me-ba­sed learning specialist zet turbo op internatio­na­le expansie

Play It zet game-based learning in om bedrijfsopleidingen sneller en efficiënter te maken. Met een tweede investeringsronde haalt het 1,2 miljoen euro vers kapitaal op. De snelle ontwikkelingen rond artificiële intelligentie (AI) en de nieuwe investeringsronde kunnen de verdere expansie naar het buitenland versnellen. Daar is het ambitieuze team van Play It van overtuigd. Het IT-bedrijf heeft als thuishaven start-upcampus Hangar K, op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk.