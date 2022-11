Zelfs Australiërs bezoeken Kortrijk 1302: nieuw belevingsmuseum haalt kaap van 20.000 bezoekers en in 2023 beluister je er ook Guldensporenslagmuziek

Het belevingsmuseum kent tal van blikvangers, zoals een prachtig klank- en lichtspel vol animaties in de Gravenkapel. Om de bloei van het Graafschap Vlaanderen en de (weg naar) de Guldensporenslag in 1302 te tonen. Er komt nu nog een extraatje. “We maken met Team Musea een budget vrij om de muziek van Conservatorium-directeur Erik Desimpelaere, begin juli te horen tijdens de door 10.000 mensen bezochte musical rond de Guldensporenslag op de verlaagde Leieboorden, professioneel te laten opnemen”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het opnieuw inzingen en opnemen van die muziek zal in het voorjaar van 2023 gebeuren, zodra de cast een datum vindt om zich nog eens vrij te maken. De professionele musicalmuziek zal nadien te beluisteren zijn op Spotify en in het belevingsmuseum in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, eventueel gecombineerd met een korte film van enkele minuutjes over de musical.”

Volledig scherm archiefbeeld van in het museum © Henk Deleu

Ook nieuw is dat de ruim 700 jaar oude kist van Oxford, met herinneringen aan de slag in gekerfd, mogelijk langer dan een jaar in het belevingsmuseum zal blijven staan. “We krijgen binnenkort speciaal bezoek. Want de dean en de warden van het New College Oxford komen kijken hoe mooi we ‘hun’ kist hier tonen. We hopen om zo de bruikleen te verlengen”, vertelt Axel Ronse.

De 20.000ste bezoeker van het belevingsmuseum, het koppel Antoine en zijn vrouw Marleen Dupon uit Hasselt, kreeg maandagochtend een mand vol lekkers van de stad Kortrijk. “We waren zondag door vrienden in Kortrijk uitgenodigd en bleven hier overnachten. Na het opstaan maandagochtend beslisten we om nog een wandeling te maken, vooraleer naar Hasselt terug te keren. We waren op zoek naar het Begijnhof en kwamen zo ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk terecht. We waren meteen vol bewondering voor dit museum. Het is af”, vertellen de 70-plussers. De mand vol lekkers werd overhandigd door de uit Kortrijk afkomstige Chris Lomme (83).

Volledig scherm archiefbeeld van in het museum © Henk Deleu

De actrice sprak in de rol van een meisje het verhaal over de Guldensporenslag in voor het museum. “Wat niet eenvoudig was. Ik heb eerst veel moeten leren vooraleer het te kunnen vertellen, want ik kende het echte verhaal van de Guldensporenslag niet. Het resultaat is fantastisch. En het doet deugd om nog eens in Kortrijk te zijn, dat al lang niet meer de dode stad is die het vroeger wel was”, vertelt Chris Lomme.

Belevingsmuseum Kortrijk 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar je ook topkunstwerken hebt zoals De Kruisoprichting van Antoon Van Dyck, is zeven dagen op zeven telkens van 10 tot 17 uur gratis toegankelijk. Met dank aan ruim vijftien vrijwilligers, die alles in goeie banen leiden. “We krijgen hier alle leeftijden over de vloer. En we horen na elk bezoek dezelfde conclusie: dat ze nu eindelijk begrijpen hoe de Guldensporenslag in elkaar zit. Het museum is dan ook heel laagdrempelig. Zo is het taalniveau van de ingesproken teksten op 12-jarigen gericht. Wat het heel begrijpelijk maakt, maar toch al met een rijke woordenschat”, vertelt Rudy Vandeputte.

Volledig scherm Tijdens de ontvangst van de 20.000ste bezoeker, maandagochtend, in de Gravenkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ook aanwezig: de vrijwilligers, schepen Axel Ronse (links) en projectleider Rudy Vandeputte (rechts) © Henk Deleu

