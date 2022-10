Ze is er: de nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke

kortrijkDe nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke ligt sinds vanmiddag op haar plaats, een belangrijke mijlpaal voor de werken die in september vorig jaar van start gingen. Het duurt wel nog tot februari voor de brug weer opengesteld wordt voor het verkeer: de brug moet immers nog verder afgewerkt worden. Met de opening van de brug wordt dan meteen ook het eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Driekerkenstraat, een beslissing die al voor heel wat protest zorgde.

In onze regio zijn de voorbije jaren al heel wat bruggen aangepakt, en er staan er nog heel wat op de planning. Dat gebeurt in het kader van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, waarbij de Leie aangepast wordt voor binnenschepen tot 4.500 ton. “Zo willen we de binnenvaart nog sterker naar voor schuiven als duurzaam en efficiënt alternatief voor het wegvervoer”, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Ook de Leiebrug tussen Bissegem en Marke, die vroeger te laag was, maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen. Begin september startten de werken. Er werd een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug gebouwd, en de oude brug werd afgebroken. Op de plaats van de oude brug, wordt nu een nieuwe gezet. “In juni werden de onderdelen voor de stalen boogbrug naar het montageterrein gebracht, op 1,5 km van de plek waar ze zou komen”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen. “Daar werd ze geassembleerd, en dit weekend werd ze op pontons geladen om via de Leie tot hier te varen.”

Vandaag werd de nieuwe brug op haar plaats gezet. “De nieuwe stalen boogbrug is 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed”, zegt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg.” De kostprijs van de brug wordt geraamd om 9,26 miljoen euro. “Met het invaren van de brug zijn de werken nog niet klaar”, zegt Stinissen. “Daarna worden de wegaansluitingen afgewerkt. Het einde van de werken is voorzien in de eerste jaarhelft van 2023.”

“Een nieuwe brug was meer dan nodig, want de oude verloor geregeld grote betonstukken die op het jaagpad vielen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Door een moderne brug met afgescheiden fiets-en voetpaden bij te plaatsen, wordt het nu zowel onder als op de brug een stuk veiliger. We verwachten dat de brug in februari ongeveer opengesteld zal worden voor het verkeer. Met de opening van de brug wordt dan meteen ook het eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Driekerkenstraat.” Vanaf dan zal je enkel van Bissegem naar Marke kunnen rijden, maar niet meer omgekeerd. Dat moet dan via de Ring van Kortrijk.

Met een afgescheiden fiets- en voetpad wordt de brug een pak veiliger en comfortabeler”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “De fiets is populairder dan ooit en door het investeren in veilige, comfortabele bruggen zoals hier in Kortrijk, hopen we de fietsambities van de Vlamingen een boost te geven.” Schepen Axel Weydts vult nog aan “Door de afgescheiden voet-en fietspaden op de brug, in combinatie met de nieuwe fietspaden in de Overzetweg en straks de fietsstraat in de Driekerkenstraat zorgen we voor een optimaal veilige verbinding tussen Marke en Bissegem.”

