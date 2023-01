“Zaliger kan niet, tussen het groen en de vijvers”: Restaurant Biezeveld wordt Ralph’s Bar

Lauwe/Marke/WevelgemVijf maanden nadat broer en zus Patrick en Kathelijne Fernagut afscheid namen van restaurant Biezeveld, krijgt de horecazaak een nieuwe invulling. Mathieu Clarysse (25) en Kelly Libaers (25), gekend van zomerbar Azuro in Kortrijk, openen er komende zaterdag Ralph’s Bar. “Mensen snakken naar een totaalbeleving. Wij bieden dat, midden in de natuur”, vertelt Mathieu Clarysse.

Restaurant Biezeveld was een naam als een klok, geliefd bij veel mensen. En op een interessante ligging tussen én Wevelgem én Lauwe én Marke gelegen, nabij de Leie. Dat is ook Mathieu Clarysse en Kelly Libaers niet ontgaan. De in Kortrijk gekende ondernemers, van traiteur(zaak) Pure Taste ook, openen er op zaterdag 14 januari Ralph’s Bar.

“Een winterbar, waar je je door het interieur in een bergchalet waant. We hebben er binnen en buiten, met een prachtig terras aan vijvers en in een bosrijke omgeving, tot 200 plaatsen. En er is aangepaste verlichting, om het ook ’s avonds sfeervol te maken.”

Het belooft er erg gezellig te worden.

“Er zal loungy achtergrond muziek weerklinken op het terras, binnen gaan we meer richting après-ski muziek, met op vrijdag en zaterdag ook deuntjes van deejays. De naam verwijst trouwens naar ons zoontje Ralph”, vertelt Mathiey Clarysse. Het koppel heeft twee kinderen: Ralph (3) en Marie-Claire (1).

Quote Voor jonge gezinnen: breng zeker jullie kinderen mee. We hebben hier een klimrek en schommel, er zijn pannenkoe­ken en wafels, er is chocomelk... Mathieu Clarysse

Mathieu Clarysse gelooft in de locatie van Ralph’s Bar, niet enkel omdat de winterbar midden de natuur ligt. “Het is ook met de fiets vanuit Kortrijk zeer vlot bereikbaar, ofwel via de Leie en de brug tussen Wevelgem en Lauwe ofwel via de Rekkemse- en Dronckaertstraat. En voor jonge gezinnen: breng zeker jullie kinderen mee. We hebben hier een klimrek en schommel, er zijn pannenkoeken en wafels, er is chocomelk… we zijn zeer kindvriendelijk. En we hebben een ruime parking, aan Ralph’s Bar, voor wie met de auto komt.”

Kelly en Mathieu, achter de toog van Ralph's Bar

Ralph’s Bar zet op een ‘to share’ concept in, met tapas zoals nacho’s, gegrilde witte pens en croque uit het vuistje... Je kan er verder smullen van winterse gerechten zoals tartiflette en raclette. En er is een ruime keuze dranken zoals speciaalbieren Triple Karmeliet en Julia, Blind Tiger gin en Mary White wodka, Irish en Italian Coffee…

Ralph’s Bar aan de Knokbeeklaan 86 in Lauwe blijft open tot midden maart. Het is de bedoeling om de bar daarna een maand later ongeveer al weer te heropenen, dan als lente- en zomerbar. Wat niét betekent dat Mathieu Clarysse en Kelly Libaers met zomerbar Azuro stoppen, wel integendeel. “We onderhandelen over een nieuwe locatie voor Azuro. Mogelijk komen er zelfs twee Azuro’s dit jaar: eentje in Kortrijk en eentje buiten Kortrijk. In het beste geval gaan we in 2023 dus voor én twee Azuro’s én Ralph’s Bar”, stelt Mathieu Clarysse.

Restaurant Biezeveld wordt nu winterbar Ralph's.

Ralph’s Bar opent op zaterdag 14 januari om 18.30 uur. Daarna is Ralph’s Bar telkens open op donderdag van 17 tot 1 uur, op vrijdag van 15 tot 1 uur, op zaterdag van 11.30 tot 1 uur en op zondag van 11.30 tot 18 uur.

Je kan Ralph’s Bar ook afhuren voor afterworks en privéfeestjes zoals teambuildings, communies, huwelijken… Info: tel. 0495/38.76.32 of info@pure-taste.be.

Kelly en Mathieu, buiten op het terras

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

Volledig scherm Nog enkele sfeerbeelden © Maxime Petit

