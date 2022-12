Zaakvoerder pakjesdienst krijgt fikse boete voor zwartwerk na inval bij PostNL

De inspectie viel op 29 november 2019 binnen in het depot in kwestie. Een onderaannemer van PostNL liep op dat moment al in het vizier van de controleurs. De werknemer M.A. (46) uit Kortrijk had immers geklaagd over het feit dat hij veertien dagen in het zwart was tewerkgesteld. Tijdens de controle vroeg de inspectie de activiteitenrapporten op van de maand november. Daaruit bleek dat de prestaties van negen werknemers niet correct waren aangegeven. Concreet gaf M.A. veel minder uren aan dan hij in werkelijkheid gepresteerd had.