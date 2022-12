Zaakvoerder bouwbedrijf die asbestvoorschriften niet respecteerde vecht veroordeling tot 1 jaar cel aan

Een werknemer van de beklaagde deed op 31 oktober 2018 aangifte bij de Gentse politie. Hij klaagde aan dat hij vier dagen had gewerkt voor het bedrijf van Hasan O. (42), maar geen loonfiche en loon had ontvangen. De arbeidsinspectie nodigde de Turkse Kortrijkzaan voor een verhoor, maar die kwam niet opdagen op de datum van afspraak. Hetzelfde zou later nog enkele keren voorvallen.

Al veroordeeld

De dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk had op 20 juli 2018 al eens een controle uitgevoerd op een werf in Harelbeke. De firma van O. was er asbest aan het verwijderen, maar de controleurs stelden vast dat hij absoluut niet voldeed aan de wettelijke voorschriften. Een bezorgde buurman meldde ook op 6 mei 2019 hetzelfde probleem op een werf in Ardooie. Bij verschillende andere controles in 2018 en 2019 stelde de inspectie bovendien vast dat Hasan O. het ook niet zo nauw nam met de wetgeving omtrent het betalen van lonen en het verrichten van dimona-aangiftes. De man werd in het verleden nochtans al verschillende keren veroordeeld. Zo liep hij in een gelijkaardig dossier al eens één jaar cel op.

In het nieuwe dossier veroordeelde de rechter Hasan O. dit voorjaar opnieuw tot één jaar effectief. De man kreeg bij verstek ook 19.200 euro boete opgelegd en een beroepsverbod van één jaar. Hij tekende echter verzet aan tegen z’n straf en kreeg zo vrijdagmorgen een tweede proces. Volgens de arbeidsauditeur moet het verzet echter ongedaan worden verklaard, omdat O. zich in de eerste procedure op een zitting liet vertegenwoordigen door een advocaat en dus kennis had van de dagvaarding. De verdediging gedroeg zich voor dat aspect naar de wijsheid van de rechtbank. Ten gronde vroeg de advocate van O. om rekening te houden met z'n eerdere veroordeling. De nieuwe feiten werden niet betwist. “Mijn cliënt is niet van slechte wil, maar heeft wel een slordige kant”, klonk het. “Het loon heeft hij uiteindelijk wél betaald.” Vonnis op 18 januari.

